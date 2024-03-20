Путин указал на важность укрепления обороноспособности страны
20 марта 202401:30
Российский президент Владимир Путин указал на особую важность вопросов безопасности и обороноспособности России, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло на встрече с лидерами фракций Госдумы.
Глава государства указал на то, что вместе с Думой над этими и другими вопросами предстоит работать и в ближайшей перспективе, и в долгосрочной. Речь идет не только про обороноспособность и безопасность РФ, но и про модернизацию инфраструктуры городов и поселений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru