Путин указал на голословность обвинений по делу Навального

Президент России Владимир Путин считает неуместными голословные обвинения по ситуации с Алексеем Навальным, не подкреплённые реальными фактами. Об этом российский лидер заявил во время телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует сайт Кремля.

Путин также подчеркнул, что Германии необходимо передать Москве анализы и официальные заключения по результатам исследования проб, взятых у Навального. Президент РФ также заявил о необходимости налаживания совместной работы немецких специалистов с российскими врачами. Только так, по его словам, можно выяснить реальные обстоятельства произошедшего, отмечает RT.

Пуин и Макрон условились способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнёрами по этому вопросу.

В свою очередь французский лидер заявил, что Париж разделяет на основе собственных исследований выводы европейских партнеров об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». В связи с этим Франция призвала Россию провести тщательное расследование, проинформировали в Елисейском дворце.

В ходе беседы лидеры России и Франции также затронули ситуацию в Белоруссии. Была вновь подтверждена принципиальная позиция Москвы о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела республики, а также давления на легитимные власти извне, отмечает «Свободная пресса». Пути и Макрон высказались за скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии посредством конструктивного диалога.

