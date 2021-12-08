Путин удивился стоимости турпоездки на «Восточный»

Президент России Владимир Путин удивился стоимости туристической поездки на космодром «Восточный», сообщает ТАСС.

«Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тыс.?» - приводит слова Путина агентство. Он заявил, что выяснит, с чем связана такая стоимость билета.

Вопрос о закрытости и недоступности научных центров задал главе государства студент МФТИ, отметив проблему популяризации науки. Он привел пример, что тур на космодром на 3-4 дня стоит 100 тысяч рублей и большая часть денег тратится на оформление разрешения.

Президент отметил, что пока с есть временные сложности с дорогой к космодрому, но заверил, что все станет проще, как только закончится строительство взлетно-посадочной полосы.