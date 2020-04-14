Путин участвует в онлайн-встрече глав ЕАЭС

Владимир Путин принимает участие во встрече глав ЕАЭС, которая проходит в формате видеоконференции. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что перед коллегами в настоящий момент выступает белорусский лидер Александр Лукашенко, затем ожидаются выступления других участников, отмечает RT.

Напомним, ранее президент России в ходе телефонного разговора обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном борьбу с коронавирусом и взаимодействие по линии ЕАЭС.