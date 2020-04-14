Путин участвует в онлайн-встрече глав ЕАЭС
Владимир Путин принимает участие во встрече глав ЕАЭС, которая проходит в формате видеоконференции. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что перед коллегами в настоящий момент выступает белорусский лидер Александр Лукашенко, затем ожидаются выступления других участников, отмечает RT.
Напомним, ранее президент России в ходе телефонного разговора обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном борьбу с коронавирусом и взаимодействие по линии ЕАЭС.
К слову, 1 апреля Владимир Путин впервые провел совещание с членами правительства дистанционно, в формате телеконференции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства находился в Ново-Огарево, и посредством телеконференции связывался с членами кабмина, находящимися на своих рабочих местах.
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