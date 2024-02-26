Путин своим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа
Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, следует из указа главы государства.
Таким образом, Западного военного округа больше не будет, на его месте создают Ленинградский и Московский округа.
Согласно указу, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в Южный военный округ.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому у россиян с 1 марта 2025 года появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, отмечает ОТР. Согласно закону, россияне смогут установить в собственной истории кредитов запрет на подписание договоров потребительного займа с банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет обойдет стороной ипотеки, автокредиты и образовательные кредиты, которые предоставлены в рамках государственной поддержки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru