Путин ставит зачёт белгородскому губернатору

Глава государства встретился с руководителем Белгородской области Вячеславом Гладковым в формате видеоконференции и принял промежуточный экзамен у регионального лидера, занимающего свой пост менее 10 месяцев.

Белгородская область лидирует по тепам вакцинации в стране, наращивает валовый региональный продукт, несмотря на кризис, даже оказавшись «тупиковым» регионом, продолжает успешно развиваться, повышать зарплаты бюджетникам, досрочно расселять аварийное жилье, благоустраивать города и села. Поэтому президент России, выслушав отчет нового главы Белгородчины, дал понять: регион движется в правильном направлении.

Белгородская область, которой на протяжении 27 лет бессменно руководил Евгений Савченко, имела репутацию крепкого, стабильного региона. Вячеславу Гладкову досталось развитое сельское хозяйство, серьезные промышленные ресурсы, наука, создающая новые технологии.

Но и проблем, скрытых от посторонних глаз, тоже оказалось немало. Гладков, который с первого дня начал активно общаться с жителями, вести личные приемы по 14 часов, открыл ящик Пандоры: оказалось, что за бравурными отчетами и докладами терялись житейские проблемы людей.

Сделав ставку на общение с жителями и получение информации от них, а не от чиновников, Вячеслав Гладков оказался в «президентском тренде» еще задолго до того, как Владимир Путин обязал региональных лидеров взаимодействовать с населением. И глава государства высоко оценил этот момент.

- Очень хорошо, кстати говоря, что Вы с людьми общаетесь напрямую, слышите их запросы, их проблемы, реагируете на них, - отметил Путин.

Нынешнее положение дел в регионе тоже удовлетворяет президента. Область лидирует по вакцинации, опередив даже Чечню. В ней самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 в Центральной части России. В регионе продолжается промышленный рост, несмотря на мировой кризис и не взирая на то, что он превратился из мощного транзитного центра в тупик.

Вячеслав Гладков рассказал президенту, что в области достаточно ресурсов для повышения зарплат бюджетников и социальных пособий, при этом удается добиться снижения цен на продукты. Кроме того, регион вкладывает в оснащение районных больниц 2 млрд рублей – это вдобавок к 1 млрд, выделенному из федерального центра. Еще регион софинансирует капремонт жилья – утепляет за свой счёт фасады и строит тепловые пункты, которые помогут жителям экономить на коммунальных платежах.

Но этого Вячеславу Гладкову мало: он ставит перед областью довольно дерзкую по нынешним временам задачу – удвоить валовый региональный продукт в 2 раза. Глава региона подробно рассказал президенту, как намерен этого добиться и попросил поддержать планы о создании особой экономической зоны в Губкине, где сосредоточены основные металлургические предприятия региона.

- Что касается свободной экономической зоны – надо это посчитать. Я бы поддержал это, - прокомментировал Владимир Путин.

Помимо этого, Гладков попросил Путина, как главнокомандующего, разрешить строительство в Белгородской области Суворовского училища. В регионе, жители которого много веков обороняли передовые рубежи страны, достаточно силен патриотизм, многие готовы служить в вооруженных силах и делать военную карьеру.

Требуется региону поддержка и в решении своей главной проблемы – водоснабжения и водоотведения. На то, чтобы полностью закрыть вопрос, необходимы по меньшей мере 11 млрд, которые одномоментно Белгородская область не в состоянии легко «достать из кошелька».

- В целом Вы достаточно быстро вошли в курс дел, все проблемы назвали, - отметил Владимир Путин. - В целом все основные показатели у вас в позитивной зоне: начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей, и так далее. А по всем вопросам, которые Вы здесь затронули, обязательно вместе поработаем, - заявил президент страны.

