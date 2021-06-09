Путин сравнил законопроект о «коренных народах» Украины с идеями нацистской Германии

Попытка Украины разделить жителей страны на коренные и некоренные народы сравнима с идеями нацистской Германии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя украинский законопроект о «коренных народах».

Глава государства отметил, что относится к этой инициативе отрицательно.

«Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо», — цитирует Путина ТАСС.

По мнению президента, действия Киева нанесут мощный удар по русскому народу, и реализация закона вынудит огромное количество жителей Украины уехать из страны или переписать свою национальность.

Кроме того, Путин отметил, что законопроект не соответствует нормам международного гуманитарного права. При этом глава государства предположил, что Запад никак не отреагирует на этот закон.

Ранее Госдума приняла заявление с осуждением законопроекта по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины, отмечает Ura.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае внес в Верховную раду законопроект, определяющий права коренных народов. Отмечается, что коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории страны и являющаяся носителем самобытного языка и культуры. Также коренными народами названы крымские татары, караимы и крымчаки, которые сформировались на территории Крыма.

