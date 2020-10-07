Путин сравнил христианство и левые идеи
Президенту РФ Владимиру Путину нравятся многие ценности левого толка, которые он сравнил с христианскими, рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой показал в среду телеканал "Россия-24".
Путин напомнил, что "восемнадцать лет был членом Коммунистической партии Советского Союза".
"Был там, честно говоря, рядовым, но, в общем, можно сказать, идейным членом партии. Многие из этих ценностей левого характера мне нравятся до сих пор. Равенство, братство, чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле", - считает Путин.
Ранее в конце 2018 года Путин говорил, что возрождение социализма в том виде, каким он был раньше, в России невозможно. Однако отдельные его элементы не только могут быть восстановлены, но и уже входят в курс внутренней политики государства.
Тогда же итоги опроса «Левада-Центра» показали, что в российском обществе число тех, кто выразил сожаление о распаде СССР, достигло 10-летнего максимума — 66%. Большинство этого сегмента респондентов составили граждане старше 55 лет, однако выросло и число представителей молодёжи от 18 до 24 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в его крови
- Путин заявил о готовности РФ исполнять союзнические обязательства перед Арменией
- Путин: Мой день рождения – не национальный праздник
- Напротив американского посольства вывесили баннер с Путиным
- Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru