Путин сравнил христианство и левые идеи

Президенту РФ Владимиру Путину нравятся многие ценности левого толка, которые он сравнил с христианскими, рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой показал в среду телеканал "Россия-24".

Путин напомнил, что "восемнадцать лет был членом Коммунистической партии Советского Союза".

"Был там, честно говоря, рядовым, но, в общем, можно сказать, идейным членом партии. Многие из этих ценностей левого характера мне нравятся до сих пор. Равенство, братство, чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле", - считает Путин.

Ранее в конце 2018 года Путин говорил, что возрождение социализма в том виде, каким он был раньше, в России невозможно. Однако отдельные его элементы не только могут быть восстановлены, но и уже входят в курс внутренней политики государства.

Тогда же итоги опроса «Левада-Центра» показали, что в российском обществе число тех, кто выразил сожаление о распаде СССР, достигло 10-летнего максимума — 66%. Большинство этого сегмента респондентов составили граждане старше 55 лет, однако выросло и число представителей молодёжи от 18 до 24 лет.

