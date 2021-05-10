Путин созвонился с Президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с 76-й годовщиной Великой Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств отметили, что граждане обеих стран свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, чей беспримерный героизм и самоотверженность привели к победе в Великой Отечественной войне.
Кроме того, президенты Путин и Алиев подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию российско-азербайджанского взаимодействия и условились поддерживать контакты на различных уровнях.
Ранее российский лидер по телефону поговорил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает RT. В ходе беседы Путин заявил, что Россия готова оказать содействие в дальнейшей стабилизации обстановки на киргизско-таджикистанской границе.
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