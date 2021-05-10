Путин созвонился с Президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с 76-й годовщиной Великой Победы, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств отметили, что граждане обеих стран свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, чей беспримерный героизм и самоотверженность привели к победе в Великой Отечественной войне.

Кроме того, президенты Путин и Алиев подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию российско-азербайджанского взаимодействия и условились поддерживать контакты на различных уровнях.

Ранее российский лидер по телефону поговорил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает RT. В ходе беседы Путин заявил, что Россия готова оказать содействие в дальнейшей стабилизации обстановки на киргизско-таджикистанской границе.

