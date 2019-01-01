Путин снял с Турции часть санкций

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение отменить некоторые ограничительные меры в отношении Турции. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации, сообщает РИА ФАН.

В частности, согласно документу, частично возобновляется действие межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран. Уведомление об этом Анкаре должно направить министерство иностранных дел РФ.

Как отмечает RT, действие соглашения было приостановлено 1 января 2016 года в части, которая определяет порядок поездок в Россию турецких граждан с общегражданскими загранпаспортами. При этом оно продолжал действовать для лиц со служебными паспортами.

Москва ввела санкции в отношении Анкары после того, как 24 ноября 2015 года турецкие истребители сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24, утверждая, что он нарушил воздушную границу Турции.

