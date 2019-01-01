Путин снял российские санкции с Эритреи

Президент РФ Владимир Путин принял решение аннулировать российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации, передает RT. Ограничительные меры в отношении Эритреи действовали согласно резолюции Совета Безопасности ООН.

Санкции были вызваны тем, что с территории этой восточноафриканской страны поставлялось вооружение боевикам в Сомали, которые ведут боевые действия против переходного правительства, признанного международным сообществом. Ограничения были также связаны с вооруженным конфликтом между Эритреей и Эфиопией. Кроме того, власти Эритреи отказывались отвести войска от границы с Джибути.

В ноябре 2018 года Совбез ООН проголосовал за отмену оружейного эмбарго с Эритреи. Произошло это в связи с подписанием мирного соглашения между Эфиопией и Эритреей о прекращении конфликту между странами.

