Путин сменил посла России в Румынии
16 апреля 202412:17
Новым послом России в Румынии назначен экс-посол страны в Эстонии Владимир Липаев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом... в Румынии», — говорится в указе.
Отдельным документом глава государства освободил от должности прежнего посла в Румынии Валерия Кузьмина.
Ранее Владимир Путин назначил Виктора Васильева новым полномочным представителем России при ОДКБ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru