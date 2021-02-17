Президент России Владимир Путин считает неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов - она должна улучшать структуру экономики. Об этом он заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

По словам путина, приватизация ради приватизации не нужна, она должна быть выгодна экономике, любой шаг в этом направлении должен создавать фактически более эффективного собственника.

Вместе с тем, приватизировать предприятия необходимо с учётом конъюнктуры, чтобы не раздавать за копейки то, что стоит миллионы или миллиарды, подчеркнул президент.

Ранее в ходе встречи в формате видеоконференции Владимир Путин призвал не допустить попыток вмешательства в предстоящие в этом году выборы в Госдуму. При этом президент подчеркнул заинтересованность в том, чтобы голосование прошло открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе, отмечает RT.

