Путин считает неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов
Президент России Владимир Путин считает неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов - она должна улучшать структуру экономики. Об этом он заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
По словам путина, приватизация ради приватизации не нужна, она должна быть выгодна экономике, любой шаг в этом направлении должен создавать фактически более эффективного собственника.
Вместе с тем, приватизировать предприятия необходимо с учётом конъюнктуры, чтобы не раздавать за копейки то, что стоит миллионы или миллиарды, подчеркнул президент.
Ранее в ходе встречи в формате видеоконференции Владимир Путин призвал не допустить попыток вмешательства в предстоящие в этом году выборы в Госдуму. При этом президент подчеркнул заинтересованность в том, чтобы голосование прошло открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru