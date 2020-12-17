Путин считает, что конфликтов на религиозной почве в России не будет
Президент РФ Владимир Путин считает, что в России не будет конфликтов на религиозной почве. Так он ответил на вопрос журналиста о нападении на под Парижем из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
По мнению Путина, такие конфликты могут разрушить страну.
По его словам, отличие России в том, что здесь мусульмане живут в родной стране, а на Запад они приехали из других стран.
Путин также однозначно высказался по поводу убийства французского учителя. По его убеждению, на это никто не имеет права.
«Господь жизнь дал, и только господь может ее забрать», — заявил Путин.
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