Путин считает, что конфликтов на религиозной почве в России не будет

Президент РФ Владимир Путин считает, что в России не будет конфликтов на религиозной почве. Так он ответил на вопрос журналиста о нападении на под Парижем из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

По мнению Путина, такие конфликты могут разрушить страну.

По его словам, отличие России в том, что здесь мусульмане живут в родной стране, а на Запад они приехали из других стран.

Путин также однозначно высказался по поводу убийства французского учителя. По его убеждению, на это никто не имеет права.

«Господь жизнь дал, и только господь может ее забрать», — заявил Путин.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:МусульманеПресс-конференция Путина
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