Путин счел хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот»
Российский лидер Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил России в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил президента за поддержку инициативы возведения мечети. Он отметил, что проект согласовали. 4 ноября была получена соответствующая резолюция министра обороны Сергея Шойгу.
Открытие памятного камня на месте строительства состоится в конце ноября — начале декабря.
Ранее Путин на встрече с членами Общественной палаты поприветствовал главу Духовного собрания мусульман страны муфтия Альбира Крганова словами «алейкум ас-салям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru