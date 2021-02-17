Путин: Россия не допустит ударов по своему суверенитету

Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в выборы в Госдуму, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с главами фракций в Госдуме.

Как передает РИА Новости, президент призвал защитить выбор россиян в ходе голосования на выборах в Госдуму от любых попыток вмешательства.

По его словам, открытые и честные выборы нужны как политическим партиям, представленным в парламенте, так и тем, кто пока не прошел в Госдуму.

Ранее Путин на этой встрече заявил, что люди требуют ощутимых перемен. Он отметил, что перед выборами неизбежно повышается градус дискуссии и подстегивается межпартийной конкуренции. Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную значимость для поставленных в национальных проектах задач, которые должны улучшить жизнь людей.

