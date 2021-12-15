Путин: Россия готова немедленно начать переговоры с США о гарантиях безопасности

Москва передала Вашингтону конкретные предложения, касающиеся выработки юридических гарантий безопасности нашей страны, и готова немедленно начать переговоры, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров лидеров России и Китая.

Путин подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, и «выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют», сказал Ушаков.

По его словам, Путин проинформировал китайского коллегу, что соответствующие предложения «буквально сегодня» были переданы в МИД американским представителям.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в среду в формате видеоконференции и продлились чуть больше часа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСШАПутин
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