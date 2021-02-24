Путин: Россию хотят ослабить и поставить под внешнее управление

По словам Путина, речь идёт не о естественной конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы затормозить развитие страны, «спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество», передает RT.

Конечная цель такой стратегии – в том, чтобы ослабить Россию и поставить её под внешний контроль.

«Мы видим, знаем, это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», — сказал Путин.

