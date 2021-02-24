Путин: Россию хотят ослабить и поставить под внешнее управление
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россию пытаются ослабить и поставить под внешний контроль.
«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России», — заявил российский лидер в ходе заседания коллегии ФСБ.
По словам Путина, речь идёт не о естественной конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы затормозить развитие страны, «спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество», передает RT.
Конечная цель такой стратегии – в том, чтобы ослабить Россию и поставить её под внешний контроль.
«Мы видим, знаем, это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», — сказал Путин.
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