Путин: Россию хотят ослабить и поставить под внешнее управление

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россию пытаются ослабить и поставить под внешний контроль.

«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России», — заявил российский лидер в ходе заседания коллегии ФСБ.

Путин заявил о готовящихся провокациях против России, связанных с борьбой с COVID-19

По словам Путина, речь идёт не о естественной конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы затормозить развитие страны, «спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество», передает RT.

Конечная цель такой стратегии – в том, чтобы ослабить Россию и поставить её под внешний контроль.

«Мы видим, знаем, это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», — сказал Путин.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Владимир Путин
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