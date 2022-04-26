Путин: РФ всегда поддерживала ООН и продолжит это делать

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда поддерживала деятельность ООН и продолжит это делать. Об этом сообщает ТАСС.

Он также назвал организацию универсальной и уникальной. Путин указал на то, что документы ООН являются основными правилами в международных отношениях.

Такое заявление Путин сделал после встречи с главой ООН Антониу Гутерришем в Москве. Отмечалось, что их встреча длилась около часа.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ООНВладимир Путин
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