Политика
Президент Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова, цитирует ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова.
Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух «голуновских» генералов
11 июня21:41
Президент Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова, цитирует ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова.
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