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Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

«Медуза» и её соратники просят не собираться на акцию 12 июня

Иван Голунов не планирует идти на акцию в свою поддержку

Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух «голуновских» генералов

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Президент Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова, цитирует ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова.

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