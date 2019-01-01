Политика

Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух «голуновских» генералов

11 июня21:41

Президент Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова, цитирует ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташой
ТЕГИ:Голунов Путин