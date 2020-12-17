Путин рассказал, сколько денег правительство направило на поддержку россиян в пандемию

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что правительство потратило на борьбу с пандемией коронавируса 838 млрд рублей.

По его словам, в пандемию поддержка людей вышла на первое место. Путин отметил, что правительство работает «достаточно эффективно», некоторые работали даже ночью. Путин считает, что их необходимо поблагодарить за это.

