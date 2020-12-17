Путин рассказал, сколько денег правительство направило на поддержку россиян в пандемию
17 декабря 202014:00
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что правительство потратило на борьбу с пандемией коронавируса 838 млрд рублей.
По его словам, в пандемию поддержка людей вышла на первое место. Путин отметил, что правительство работает «достаточно эффективно», некоторые работали даже ночью. Путин считает, что их необходимо поблагодарить за это.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru