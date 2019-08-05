Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Односторонний выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности означает уничтожение одного из базовых документов, которые регулируют контроль над вооружениями. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам США своим шагом поставили крест на многолетних усилиях с целью снижения вероятности глобальных вооружённых конфликтов.

При этом, как отмечает RT, Путин пообещал, что Москва продолжит соблюдать свои обязательства. По словам российского лидера, разработка, производство и размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования будет осуществляться исключительно как ответная мера на соответствующие действия США. Ответственность за возможные последствия разрыва ДРСМД Владимир Путин возложил полностью на Белый дом, пишет «Свободная пресса».

Президент РФ также подчеркнул, что возможные угрозы, вызванные выходом США из ДРСД, будут надежно нивелированы ракетами воздушного базирования — «Х-101» и «Кинжал», морского базирования — «Калибр», а также новейшими комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».

