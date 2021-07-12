Путин рассказал о пользе сохранения экономических связей России и Украины

Президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что Россия «многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна», сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, и в конце 20-го века, и в новом тысячелетии, Москва оказывала Киеву весомую поддержку. Российский лидер отметил, что в период с 1991 по 2013 год «только за счёт низких цен на газ» украинский бюджет сэкономил более 82 миллиардов долларов.

«Сегодня Киев буквально «цепляется» за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу, тогда как при сохранении экономических связей положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», - резюмировал Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток - 2» политическим оружием, сообщает RT.

