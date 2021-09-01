Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве хотел стать моряком, летчиком или разведчиком, и обязательно служить Отечеству.

В ходе встречи с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» Путин ответил на вопрос одного из участников мероприятия о детских мечтах.

«Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком - я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась», — цитирует президента РИА Новости.

Путин подчеркнул, что школа, семья и его окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Родине.

«И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — добавил глава государства.

Президент в среду прибыл во Владивосток, где примет участие в ряде мероприятий, в том числе в пленарной сессии Восточного экономического форума, напоминает RT.

