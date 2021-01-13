Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось согласовать с лидерами Азербайджана и Армении ряд важных шагов в вопросе общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер отметил, что в ходе трёхсторонней встречи в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили готовность к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей.

Турецкий лидер, в свою очередь, выразил поддержку усилий России в вопросе нагорно-карабахского урегулирования, а также высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов.

Также главы России и Турции затронули некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении состоялись 11 января по инициативе Путина. По их итогам президент РФ заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются, в регионе не отмечается каких-либо серьёзных инцидентов.

