Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель
21 октября 202120:18
Президент РФ Владимир Путин не стал напрямую отвечать на вопрос, будет ли он скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после ее ухода с поста лидера Германии.
Он напомнил, что политик самостоятельно приняла данное решение. По его словам, она могла бы еще баллотироваться на один срок.
Путин выступил на заседании Валдайского международного клуба ранее в четверг.
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21 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru