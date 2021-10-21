Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель

Президент РФ Владимир Путин не стал напрямую отвечать на вопрос, будет ли он скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после ее ухода с поста лидера Германии.

Он напомнил, что политик самостоятельно приняла данное решение. По его словам, она могла бы еще баллотироваться на один срок.

Путин выступил на заседании Валдайского международного клуба ранее в четверг.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияПутинАнгела Меркель
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