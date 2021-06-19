Путин раскрыл имена лидеров первой пятерки федерального списка «Единой России» на выборах

Владимир Путин в числе лидеров партийного списка назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова, главу Минобороны страны Сергея Шойгу. Также глава государства считает, что в верхушке федерального списка должны быть главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Глава государства пожелал единороссам успехов на предстоящих выборах.

«В достижении стоящих перед нами амбициозных - прямо скажем - целей - значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы - успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», - отметил Путин.

Напомним, президент подписал указ о назначении выборов депутатов в Государственную Думу на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается на официальном правовом интернет-портале.

