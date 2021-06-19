Путин раскрыл имена лидеров первой пятерки федерального списка «Единой России» на выборах
Президент Владимир Путин назвал имена кандидатов от партии «Единая Россия», которые, по его мнению, могли бы возглавить федеральный список на выборах в Госдуму России осенью 2021 года.
По его мнению, в первой пятерке федерального списка партии должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица.
Владимир Путин в числе лидеров партийного списка назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова, главу Минобороны страны Сергея Шойгу. Также глава государства считает, что в верхушке федерального списка должны быть главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Глава государства пожелал единороссам успехов на предстоящих выборах.
«В достижении стоящих перед нами амбициозных - прямо скажем - целей - значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы - успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», - отметил Путин.
Напомним, президент подписал указ о назначении выборов депутатов в Государственную Думу на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается на официальном правовом интернет-портале.
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