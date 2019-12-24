Путин раскрыл долю современных вооружений в ядерной триаде РФ

В частности, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%, приводит RT слова главы государства.

Путин добавил, что в РВСН начало поступать «оружие будущего» - гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». По словам президента, такое оружие способно преодолеть не только действующую, но и перспективную систему противоракетной обороны.

Доля современного вооружения в ядерной триаде выше, чем в армии. Там она составляет 68%, отмечал Путин в ноябре.

