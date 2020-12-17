Путин раскритиковал политику Зеленского по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе во многом зависит от Киева. Так он ответил в ходе пресс-конференции в четверг на вопрос о Донбассе, который был задан журналистом из Ростова-на-Дону.

По мнению Путина, президент, только придя к власти, должен опираться на мнение большинства. Президент Украины Владимир Зеленский стал «оглядываться на националистические силы».

Российский лидер полагает, что такая позиция Зеленского говорит о недостатке политического мужества.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПресс-конференция Путина
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