Путин раскритиковал политику Зеленского по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе во многом зависит от Киева. Так он ответил в ходе пресс-конференции в четверг на вопрос о Донбассе, который был задан журналистом из Ростова-на-Дону.
По мнению Путина, президент, только придя к власти, должен опираться на мнение большинства. Президент Украины Владимир Зеленский стал «оглядываться на националистические силы».
Российский лидер полагает, что такая позиция Зеленского говорит о недостатке политического мужества.
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