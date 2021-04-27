Путин раскритиковал парламентариев за популизм

Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании призвал парламентариев избегать популизма. По его мнению, сейчас такая практика продолжается, но ее нужно забыть.

«Надо избегать популизма. На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе, и начала 90-х годов: обещали все, что не попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», - заявил глава государства.

Президент попросил вести конкурентную борьбу на выборах, делая все в рамках закона и политической этики. «Россия должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного, популизма», - отметил Путин.

Напомним, выборы в Госдуму должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

