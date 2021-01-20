Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели первый в 2021 году телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество двух государств и борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры России и Белоруссии затронули актуальные вопросы двусторонней повестки, в частности, взаимодействие в рамках Союзного государства.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили противодействие распространению COVID-19.

Предыдущая телефонная беседа президентов России и Белоруссии состоялась в ноябре 2020 года. В ней Путин и Лукашенко выразили настрой на укрепление отношений двух государств, отмечает Ura.ru.

