Путин провёл телефонные переговоры с и.о. президента Киргизии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Киргизии премьер-министром Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы Путин и Жапаров обсудили состояние и перспективы российско-киргизского сотрудничества, подчеркнув намерение продолжить укрепление стратегического партнёрства государств.
Киргизский премьер рассказал российскому лидеру о текущей ситуации в республике, сложившейся после парламентских выборов. Путин выразил надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в Киргизии и урегулирование вопросов внутренней политики.
Кроме того, Путин и Жапаров обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах и совместные меры противодействия коронавирусной инфекции.
В октябре в Киргизии по итогам парламентских выборов развернулись массовые протесты. Демонстранты требовали отмены результатов выборов. Ряд высокопоставленных чиновников объявили об отставке. Новым премьером был избран экс-депутат Садыр Жапаров.
Позже президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку. Согласно Конституции, обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. Однако Исаев также покинул должность, и президентские полномочия получил премьер-министр Жапаров.
Выборы нового президента республики назначены на 10 января 2021 года.
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