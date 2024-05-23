Путин проводит в Кремле переговоры с королём Бахрейна
Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Монарх этого королевства в Персидском заливе посещает Москву с официальным визитом.
Как сообщает официальный сайт президентской администрации, встреча началась с беседы в формате с глазу на глаз. Путин в преамбуле обратил внимание, что Бахрейн сейчас занимает кресло председателя Лиги арабских государств, заседание которой прошло неделю назад. Президент РФ выразил пожелание узнать гостя насчёт ситуации на Ближнем Востоке.
Путин выразил сожаление, что торгово-экономические связи между Россией и Бахрейном имеют пока «символический характер». Король, со своей стороны, высказался о ситуации в секторе Газа. Он назвал болезненной данную тему и высказался за прекращение кровопролития.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже сегодня вечером Владимир Путин отправится с визитом в Минск. Там у него, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, состоится насыщенное общение с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru