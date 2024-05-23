Путин проводит в Кремле переговоры с королём Бахрейна

Путин выразил сожаление, что торгово-экономические связи между Россией и Бахрейном имеют пока «символический характер». Король, со своей стороны, высказался о ситуации в секторе Газа. Он назвал болезненной данную тему и высказался за прекращение кровопролития.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже сегодня вечером Владимир Путин отправится с визитом в Минск. Там у него, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, состоится насыщенное общение с белорусским лидером Александром Лукашенко.

