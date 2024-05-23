Кадыров встретился с королем и наследным принцем Бахрейна

Как напомнил Кадыров, монарх во главе делегации Бахрейна прибыл в РФ по приглашению российского лидера Владимира Путина. На встрече в Москве также присутствовал министр Чечни по физкультуре и спорту Ахмат Кадыров.

«Король особо подчеркнул, что очень уважает чеченский народ и что нас связывает одна религия и искренние братские отношения. Его величество выразил мне большую признательность за... усилия, направленные на поддержку мусульман в России», — рассказал глава Чечни.

Кадыров указал, что ключевая поддержка в отношении мусульман и их прав исходит от президента России, дружеские отношения глав двух государств содействуют укреплению сотрудничества РФ и Бахрейна. По словам главы Чечни, он пригласил монарших особ посетить республику, если им позволит график.

«Хамад Бин Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное... время», — добавил политик.

Ранее Рамзан Кадыров провел встречу с Владимиром Путиным, напоминает Ura.ru.

