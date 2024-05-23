Кадыров встретился с королем и наследным принцем Бахрейна
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, а также наследным принцем Нассером. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Как напомнил Кадыров, монарх во главе делегации Бахрейна прибыл в РФ по приглашению российского лидера Владимира Путина. На встрече в Москве также присутствовал министр Чечни по физкультуре и спорту Ахмат Кадыров.
«Король особо подчеркнул, что очень уважает чеченский народ и что нас связывает одна религия и искренние братские отношения. Его величество выразил мне большую признательность за... усилия, направленные на поддержку мусульман в России», — рассказал глава Чечни.
Кадыров указал, что ключевая поддержка в отношении мусульман и их прав исходит от президента России, дружеские отношения глав двух государств содействуют укреплению сотрудничества РФ и Бахрейна. По словам главы Чечни, он пригласил монарших особ посетить республику, если им позволит график.
«Хамад Бин Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное... время», — добавил политик.
Ранее Рамзан Кадыров провел встречу с Владимиром Путиным, напоминает Ura.ru.
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