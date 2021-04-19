Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с боливийским коллегой Луисом Арсе, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили практические шаги по дальнейшему развитию партнерских отношений, в том числе, в торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах.
Путин и Арсе уделили особое внимание сотрудничеству в сфере здравоохранения, в частности, борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, лидеры двух стран обсудили поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Боливию, отмечает МИР 24.
На минувшей неделе российский лидер в телефонной беседе с президентом Филиппин Родриго Дутерте обсудил борьбу с COVID-19, условившись о налаживании сотрудничества по вопросам поставок «Спутника V», напоминает телеканал «360».
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