Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы развития отношений РФ и Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе французской стороны, лидеры двух стран рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в международных делах, уделив особое внимание проблематике стабильности и безопасности в Европе.

Также Путин и Макрон обменялись мнениями о связях России и ЕС.

«Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза», — сообщает Кремль.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили кризис на Украине, выступив за активизацию переговорного процесса в целях реализации Минских соглашений. Российский лидер отметил деструктивные действия Киева и подчеркнул необходимость полного выполнения властями Украины ранее взятых на себя обязательств.

Также президенты затронули тему урегулирования в Нагорном Карабахе и Ливии, заявив о готовности содействовать решению проблем в этих регионах.

