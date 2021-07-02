Путин провел телефонный разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы развития отношений РФ и Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе французской стороны, лидеры двух стран рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в международных делах, уделив особое внимание проблематике стабильности и безопасности в Европе.
Также Путин и Макрон обменялись мнениями о связях России и ЕС.
«Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза», — сообщает Кремль.
Кроме того, Путин и Макрон обсудили кризис на Украине, выступив за активизацию переговорного процесса в целях реализации Минских соглашений. Российский лидер отметил деструктивные действия Киева и подчеркнул необходимость полного выполнения властями Украины ранее взятых на себя обязательств.
Также президенты затронули тему урегулирования в Нагорном Карабахе и Ливии, заявив о готовности содействовать решению проблем в этих регионах.
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