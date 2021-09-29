Путин проведет совещание по развитию космической отрасли

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космической отрасли. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, мероприятие состоится «ближе к вечеру» и будет «объемным, содержательным».

«Будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики, создание и перспективы использования ракетно-космического комплекса "Морской старт", работа по созданию космического ракетного комплекса "Ангара", в целом вопрос о том, как строится космодром "Восточный", как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в ходе совещания затронут и другие аспекты, связанные с развитием космической отрасли.

