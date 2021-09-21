Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Слова представителя Кремля приводит ТАСС. В совещании примут участие руководители экономического блока правительства, администрации главы государства и Центробанка.
«Сейчас уже идет и работа по проекту бюджета, поэтому много чего есть обсудить», — подчеркнул Песков.
Путин проведет совещание по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево, вступительное слово главы государства будет открытым для прессы.
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