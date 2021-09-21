Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Слова представителя Кремля приводит ТАСС. В совещании примут участие руководители экономического блока правительства, администрации главы государства и Центробанка.

«Сейчас уже идет и работа по проекту бюджета, поэтому много чего есть обсудить», — подчеркнул Песков.

Путин проведет совещание по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево, вступительное слово главы государства будет открытым для прессы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры