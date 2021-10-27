Путин проведет переговоры с президентом Финляндии 29 октября
Переговоры президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё пройдут 29 октября, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что финский лидер посетит Россию с рабочим визитом. На встрече Путин и Ниинистё обсудят основные направления взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал намеченную на 25 ноября встречу с с российским коллегой Владимиром Путиным «ключевой для экономического будущего Сербии», сообщает RT.
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