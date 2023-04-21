Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Российский лидер Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России 21 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин обсудил с Совбезом сотрудничество с Африкой

По его словам, совещание состоится в середине дня. О его темах станет известно позднее, добавил Песков.

Кроме того, в пятницу Путин провел международные телефонные переговоры, также в рабочем графика президента в течение дня ожидается встреча.

Ранее Путин обсудил с Совбезом России развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Совбез РФ Владимир Путин

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