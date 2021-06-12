Путин прокомментировал сообщения о возможной продаже Ирану спутниковых систем

Утверждения о предложениях российской стороны передать Ирану спутниковую систему для отслеживания потенциальных военных целей на Ближнем Востоке — «фейковые новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«Это фейковые новости. По крайней мере я ничего не знаю об этом. Те, кто говорят об этом, вероятно, знают об этом больше. Это ерунда и чушь», — подчеркнул российский лидер.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на бывших и действующих должностных лиц США и стран Ближнего Востока сообщила, что РФ якобы намеревается передать Ирану спутники «Канопус-В». Издание утверждает, что эта система позволит Тегерану отслеживать потенциальные военные цели как в ближневосточном регионе, так и за его пределами.

