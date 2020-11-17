Путин прокомментировал ситуацию в Армении после соглашения по Карабаху
Президент России Владимир Путин прокомментировал внутриполитическую обстановку в Армении, заявив, что раскол в обществе и смена власти в ходе массовых протестов «не ведёт ни к чему хорошему».
Глава государства, отвечая на вопросы российских СМИ, подчеркнул сложное положение Армении. По словам российского президента, страна находится на грани боевых действий и «не может себе позволить организацию внутриполитической жизни и власти с помощью улицы».
По мнению Путина, необходимо консолидировать общество, в противном случае ситуация не приведёт к добру.
Вместе с тем Путин отметил, что обстановка в Армении — внутреннее дело страны.
«Это независимое, суверенное государство, это государство вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным», — добавил президент.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, обострившегося 27 сентября текущего года. Согласно документу, Ереван и Баку останавливают военные действия, остаются на занятых позициях, а также обязаны обменяться военнопленными.
После подписания соглашения в Армении развернулись акции протеста. Оппозиция требует аннулировать договор и отправить в отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна, подписавшего документ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Российским регионам пообещали «метеокачели»
- Путин прокомментировал ситуацию в Армении после соглашения по Карабаху
- Болгария закупит все одобренные Евросоюзом вакцины от COVID-19
- Путин заявил, что не стоит обвинять Турцию в нарушениях в Карабахе
- Помпео: США приветствуют мир в Нагорном Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru