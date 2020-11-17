Путин прокомментировал ситуацию в Армении после соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин прокомментировал внутриполитическую обстановку в Армении, заявив, что раскол в обществе и смена власти в ходе массовых протестов «не ведёт ни к чему хорошему».

Глава государства, отвечая на вопросы российских СМИ, подчеркнул сложное положение Армении. По словам российского президента, страна находится на грани боевых действий и «не может себе позволить организацию внутриполитической жизни и власти с помощью улицы».

По мнению Путина, необходимо консолидировать общество, в противном случае ситуация не приведёт к добру.

Вместе с тем Путин отметил, что обстановка в Армении — внутреннее дело страны.

«Это независимое, суверенное государство, это государство вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным», — добавил президент.

Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, обострившегося 27 сентября текущего года. Согласно документу, Ереван и Баку останавливают военные действия, остаются на занятых позициях, а также обязаны обменяться военнопленными.

После подписания соглашения в Армении развернулись акции протеста. Оппозиция требует аннулировать договор и отправить в отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна, подписавшего документ.

