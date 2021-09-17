Путин проголосовал на выборах, использовав телефон одного из помощников
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, позаимствовав телефон у одного из помощников. Об этом Песков сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Песков отметил, что сам президент не имеет смартфона. Ранее Путин говорил, что пользуется другими способами связи для связи с абонентами.
Во вторник 14 сентября сообщалось, что Путин будет соблюдать самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в его окружении.
Выборы в Госдуму России проходят с 17 по 19 сентября.
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