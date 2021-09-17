Путин проголосовал на выборах, использовав телефон одного из помощников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, позаимствовав телефон у одного из помощников. Об этом Песков сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Песков отметил, что сам президент не имеет смартфона. Ранее Путин говорил, что пользуется другими способами связи для связи с абонентами.



Во вторник 14 сентября сообщалось, что Путин будет соблюдать самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в его окружении.

Выборы в Госдуму России проходят с 17 по 19 сентября.

