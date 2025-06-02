Путин продлил срок государственной службы Рябкову

Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия во втором раунде переговоров с Россией

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97

Президент Белоруссии вылетел с официальным визитом в Китай

Состояние богатейших бизнесменов из России выросло более чем на $22,5 млрд с начала года

Объявлены новые участники фестиваля «НАШИ в городе», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино»