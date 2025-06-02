Путин продлил срок государственной службы Рябкову
2 июня 202509:36
Президент Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2026 года... Рябкову Сергею Алексеевичу», - отмечается в документе.
Рябкову 64 года, он занимает пост замглавы МИД с 2008 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru