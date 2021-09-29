Путин призвал Эрдогана ревакцинироваться препаратом «Спутник V»
Президент России Владимир Путин рассказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану об эффективности российской вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.
По словам российского лидера, благодаря препарату он не заразился, несмотря на то, что провел день с инфицированным человеком.
Турецкий лидер, в свою очередь заявил, что уже ревакцинировался от коронавируса. Путин в ответ призвал Эрдогана в следующий раз использовать для этого «Спутник V».
Ранее президент России в ходе прямой линии рассказал, что в феврале 2021 года привился российским препаратом «Спутник V», сообщает телеканал «МИР 24».
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