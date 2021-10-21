Путин признал правильным вывод войск США из Афганистана
Российский лидер Владимир Путин назвал правильным решение президента США Джо Байдена о выводе американского военного контингента из Афганистана.
По словам Путина, это первое, что можно сказать об этом решении. По его словам, президент США всё сделал верно.
При этом ранее президент возложил на США и НАТО ответственность за нынешнее дестабилизированное положение Афганистана. По его словам, запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» прикладывает меры, чтобы искоренить террористов, однако у них не всегда получается.
Путин в четверг выступил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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