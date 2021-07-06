Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса

Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, которые состоятся к 300-летию образования Кузбасса. Российский лидер посетит президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Также запланирована встреча Путина с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

В 2018 году президент России подписал указ о праздновании 300-летия Кузбасса.

