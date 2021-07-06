Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
Российский президент Владимир Путин посетит 6 июля с рабочей поездкой Кемеровскую область, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, которые состоятся к 300-летию образования Кузбасса. Российский лидер посетит президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.
Также запланирована встреча Путина с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
В 2018 году президент России подписал указ о праздновании 300-летия Кузбасса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru