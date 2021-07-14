Путин примет участие в онлайн-встрече лидеров стран АТЭС

Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Виртуальный саммит лидеров стран АТЭС пройдет 16 июля, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что в онлайн-встрече лидеров стран экономического сотрудничества будет участвовать президент США Джо Байден.


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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:АТЭСДмитрий ПесковВладимир Путин
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