Путин примет участие в онлайн-встрече лидеров стран АТЭС
14 июля 202118:44
Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Виртуальный саммит лидеров стран АТЭС пройдет 16 июля, отмечает РИА ФАН.
Ранее стало известно, что в онлайн-встрече лидеров стран экономического сотрудничества будет участвовать президент США Джо Байден.
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14 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru