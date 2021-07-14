Путин примет участие в онлайн-встрече лидеров стран АТЭС

В Минздраве назвали процент заболевших после вакцинации от COVID-19 ЦБ: пиковые значения инфляции в России ещё не достигнуты МЧС России предложило разрешить дачникам разводить костры и сжигать мусор на участках Российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио вручили инструкцию для общения с журналистами