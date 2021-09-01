Путин прилетел во Владивосток

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, глава государства проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Слова представителя Кремля приводит ТАСС. Как отметил Песков, Путин вылетел во Владивосток во вторник поздно вечером.

В среду около 17:00 (10:00 мск) президент проведет встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Мероприятие пройдет во Всероссийском детском центре «Океан», отмечает RT.

Затем глава государства отправится на остров Русский, на площадку VI Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде.

Кроме того, после 20:00 (13:00 мск) планируется встреча президента с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Путин проведет на Дальнем Востоке три дня, с 1 по 3 сентября, напоминает Ura.ru. Президент примет участие в ряде мероприятий.

