Путин прилетел в Монголию
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Монголии — Улан-Батор. Как отмечает RT, визит приурочен к 80-летней годовщине победы советских и монгольских войск над японскими войсками на Халхин-Голе. Путин проведёт переговоры с президентом соседней страны Халтмаагийном Баттулгой.
Кроме того, у российского лидера запланированы беседы с председателем великого государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и главой правительства Ухнаагийном Хурэлсухом.
Ранее Владимир Путин подчёркивал, что отношения Москвы и Улан-Батора выйдут на новый уровень после заключения бессрочного договора о дружбе и комплексном стратегическом партнёрстве.
Ранее сегодня Владимир Путин сделал остановку в Иркутской области, где посетил город Тулун, наиболее пострадавший от паводка летом. Как пишут «Дни.ру», президент пообщался с учениками и преподавателями местной школы. Одного из учеников глава государства даже выручил из неловкой ситуации. Путин поправил школьнику галстук. Президент пообещал, что школу в течение года восстановят.
Как уточняет «Свободная пресса», в школе Владимир Путин поприсутствовал на уроке математики. Он поздравил всех российских школьников с началом учебного года, а взрослых призвал создать необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя.
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